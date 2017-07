Gavião do Norte fecha com trio misterioso para 2018

Giovanni Silva (centro) com o presidente de honra do clube, Luiz Mitoso (esquerda) | Divulgação

Ainda finalizando os últimos detalhes da temporada que rendeu ao Manaus FC o inédito título do Campeonato Amazonense, o Gavião do Norte segue com seu planejamento a todo vapor e fechou com mais três jogadores para a temporada de 2018, em que a equipe disputará o Campeonato Amazonense, a Série D do Brasileiro e as Copas do Brasil e Verde. De acordo com o presidente do clube, Giovanni Silva, os jogadores são velhos conhecidos da torcida local.

“Por enquanto, demos uma segurada, estamos organizando umas situações, fechando a folha de pagamento para fazer o balanço final até sexta-feira (amanhã). A princípio, eu posso confirmar que fechamos com um goleiro, um meia, um meia-atacante. Todos de fora do Estado, mas com passagem pelo futebol amazonense”, revelou o dirigente, ao antecipar, também, que cerca de três jogadores do elenco campeão estadual ainda negociam suas permanências para o próximo ano.

De acordo com Giovanni, o perfil de jogadores procurados pela diretoria do Manaus FC para a temporada de 2018 será de atletas habituados com a região e, se possível, com passagem pelo futebol local, sem deixar de lado a experiência em competições de nível nacional e que contem no currículo com acessos.

Empréstimos

No início da semana, a diretoria do Gavião anunciou o empréstimo do melhor goleiro do Campeonato Amazonense 2017, Jonathan, ao Macaé-RJ, time que disputa a Série C do Brasileiro. Segundo o presidente do Manaus FC, o mesmo deve acontecer com outros jogadores que tiveram seus contratos renovados para a próxima temporada. Além do arqueiro, o meia Hamilton também foi cedido pelo clube ao Princesa do Solimões para atuar na última divisão nacional.

“Tem alguns jogadores nossos que estão sendo sondados. Já recebemos algumas ligações e estamos no aguardo de concretizar essas situações. Estamos recebendo muitos telefonemas de clubes que irão disputar a Segunda Divisão do Pará, que começa agora, no segundo semestre. Eles estão querendo quase todos os nossos jogadores”, disse Giovanni, que afirmou o interesse do clube em emprestar os jogadores para mantê-los em atividade.

Conforme o dirigente, a intenção da diretoria do Gavião é fechar o elenco da temporada 2018 até o dia 30 de julho. A apresentação do elenco deve ser feita no fim de novembro, com a pré-temporada iniciando em dezembro.

André Tobias

EM TEMPO