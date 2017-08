Gato valioso volta para casa por conta própria e economiza R$ 2 mil reais de sua dona

Lip retornou para casa na manhã desta terça-feira (22) – Arquivo/Pessoal

“O bom filho à casa torna”. A máxima popular combina perfeitamente com o caso do gatinho “Lip”, de sete meses, que após uma semana sumido voltou para o lar nesta terça-feira (22). A dona do bichano, a professora universitária Nereyda Barros, que passou momentos de aflição, comemorou o retorno do animal.

“Quero primeiramente agradecer a Deus por existirem pessoas boas neste mundo tenebroso. Agradecer a todos que rezaram, ajudaram e compartilharam o sumiço do meu gato. Finalmente o ‘Lipinho’ voltou pra casa. Obrigada a todos pela compreensão”, afirmou a professora.

O felino desapareceu na última sexta-feira (15) do conjunto Vila da Barra, Zona Centro-Sul de Manaus. Triste com o desaparecimento de seu bichinho de estimação, a professora chegou a oferecer a quantia de R$ 2 mil como recompensa para quem encontrasse animal. Mas não foi necessário desembolsar esse valor porque ‘Lip’ resolveu voltar para casa por conta própria.

Aparentemente, segundo a professora, ‘Lip’ está bem

“Estava agitado, um pouco nervoso, andando muito, mas voltou mais carinhoso que nunca. Um pouco magro, mas limpinho e aparentemente bem de saúde”, contou Nereyda.

Emocionada, a professora contou como foi o reencontro com o animal “A dor foi substituída pela melhor sensação possível, de felicidade e gratidão por reconhecer as dádivas de Deus em nossas vidas”, declarou.

Agora Lip é só descanso

Nereyda Barros aproveitou a situação para incentivar a adoção de animais. “Adotar animais de estimação oferece a você uma vida cheia de amor e alegria, além de ajudar a reduzir o estresse. Todo tutor sabe o quanto os pets conseguem transformar um dia péssimo e cheio de estresse em um momento maravilhoso”, finalizou.

Mara Magalhães

EM TEMPO



