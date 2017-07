Gastronomia na Amazônia é tema de debate durante Virada Sustentável em Manaus

Tacacá é iguaria típica da Amazônia- foto: Divulgação

Culinária regional e cidadania na Amazônia serão temas abordados na roda de conversa “Gastronomia de Impacto”, que ocorre neste domingo (30), às 16h, no Musa do Largo, como parte da programação da Virada Sustentável Manaus, promovida pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com um conselho criativo formado por 36 organizações. O evento é aberto ao público.

A roda de conversa terá participação da coordenadora do núcleo Rio de Janeiro da Gastromotiva, Samantha Souza. O projeto, também desenvolvido em São Paulo e Salvador, é reconhecido internacionalmente por usar o ensino da gastronomia como ferramenta de inclusão e transformação social. Uma das ações mais famosas, lançada durante os jogos olímpicos no Brasil, é o Refettorio Gastromotiva, onde chefs convidados e jovens talentos da Gastromotiva cozinham com ingredientes excedentes e servem jantares gratuitos para a população vulnerável.

Outro convidado especial do evento é o chef Marcos Carioba, finalista da terceira temporada do programa “The Taste Brasil”. O profissional já atuou em restaurante três estrelas Michelin, na França, e no Brasil já trabalhou com nomes como Henrique Fogaça, Erick Jacquin, Claude Troisgros e Daniela França Pinto. Em 2013, chefiou o Belle Époque Bistrô, em Manaus.

Completando o time de especialistas, Felipe Schaedler, que comanda as cozinhas do Banzeiro e Moquém na capital amazonense, levará sua experiência com a gastronomia amazônica para o debate. O catarinense mora em Manaus desde a adolescência, foi eleito chef do ano por três anos consecutivos pela Veja Manaus Comer e Beber, e um dos 30 brasileiros com menos de 30 anos mais influentes, pela revista Forbes, em 2014.

Sobre a Virada

Considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade, a Virada Sustentável Manaus chega à sua terceira edição neste fim de semana, dias 29 e 30. O evento promoverá aproximadamente 250 atividades gratuitas em todas as zonas da cidade, com o objetivo de aumentar o engajamento da população em relação ao tema. A programação completa pode ser conferida no site, aqui.

