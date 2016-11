Gastronomia ‘de luxo’ atrai investimentos para Manaus

O mercado gastronômico de Manaus continua a crescer a todo vapor, e a prova é o novo point gourmet da cidade: a galeria Cristal, inaugurada na semana passada.

Com investimentos de quase R$ 8 milhões, o empreendimento, que gera 160 empregos diretos e até 800 indiretos, é a principal etapa do complexo Cristal Tower Hotel e Office, que interliga o empreendimento ao Manauara Shopping.

O espaço conta com oito opções de bar, restaurante e café, de alto padrão e já consolidados no mercado local. Apesar de a galeria ter sido inaugurada, oficialmente, no último dia 16, alguns estabelecimentos do local só começarão a funcionar amanhã (21). São eles: Moquém do Banzeiro, Suplicy Cafés Especiais, UMÊ Bar’n Food e Trattoria Porto Fino.

O restaurante Chefão já está funcionando, enquanto que o Cézzane deverá começar a operar em fevereiro de 2017.

Além da galeria, no edifício deve inaugurar ainda um hotel, em um prazo de 12 meses. “Vamos passar a ser uma referência do mercado de gastronomia da cidade. Hoje, em função do trânsito e de toda uma comodidade, é preciso empreendimentos assim em que se pode estar trabalhando próximo a uma galeria gourmet desse nível e de toda conveniência do Manauara, é o melhor dos mundos”, ressalta o diretor executivo da Cristal Engenharia, Jorge Roldão.

O superintende do Shopping Manauara, Rodrigo Galo, destaca a importância da galeria Cristal para o centro comercial. “A inauguração da galeria é ótima porque aumenta o fluxo do shopping, aumenta a atratividade e faz com que a gente seja um destino e um polo gastronômico na capital, agregando valor ao maior mix de lojas da cidade que tem no Manauara”.

Felipe Schaedler, chefe do restaurante Moquém do Banzeiro, filial da peixaria de renome em Manaus, informa que a empresa investiu só no novo espaço quase R$ 1,8 milhão, além de aproveitar parte da estrutura que já mantinha. “A ideia é fazer algo diferente, trazendo um novo conceito de restaurante, que seja não sofisticado, mas que tenha comida boa, em um ambiente bonito”, diz

No Moquém, o cliente vai encontrar o prato de pacu assado na brasa com baião de dois e farofa a R$ 30, pirarucu com purê de banana e empanado por R$ 49 e ainda tem o pirarucu na brasa para duas pessoas ao custo de R$ 96.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO