Gastronomia amazonense é destaque nacional

Os peixes, cores, aromas e sabores únicos da gastronomia amazonense são destaque em nível nacional, por toda esta semana, com o programa Chefs Brasileiros, série do canal de TV a cabo GNT, que apresenta o trabalho do Chef Felipe Schaedler, catarinense radicado em Manaus, que com muita criatividade e talento levou a tradicional culinária regional a um novo patamar, com destaque cada vez maior na mídia e eventos especializados nacionais e internacionais.

Atualmente a frente do restaurante Moquém do Banzeiro – localizado na Galeria Cristal, no bairro de Adrianópolis, e do próprio Banzeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças – Schaedler fala sobre o respeito pelas pessoas e a cultura da região e como o conhecimento local inspirou o desenvolvimento de seus pratos e afirma ainda, que sua verdadeira escola foi o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na região central de Manaus, onde apresenta a variedade de produtos como a farinha e os peixes.

“Comecei a entender que aqui o que prevalece é o ingrediente e comecei a captar a mensagem da Amazônia e como funcionavam esses sabores. Isso fez quem eu sou e tenho certeza que daqui não saio mais”, explica o chef durante o programa que apresenta algumas de suas criações como o ceviche de tucunaré.

Com muitos prêmios ao longo da carreira, entre eles a medalha da Ordem do Mérito Cultural, maior reconhecimento do governo brasileiro às personalidades que contribuem para o desenvolvimento da identidade cultural do País, Felipe Schaedler também apresenta seu lado pesquisador de novos sabores e ingredientes e ressalta a importância da gastronomia amazônica como fator para uma alimentação saudável.

O programa Chefs Brasileiros é dirigido por Alberto Renault (das séries Casa Brasileira e Arte Brasileira) e apresenta uma viagem de Norte a Sul do Brasil por meio da gastronomia, histórias e a experiência de treze chefs brasileiros.

Além de seu restaurante na Galeria Cristal em Manaus, o público amazonense poderá conhecer mais sobre o trabalho do Chef Felipe Schaedler nas apresentações do programa que acontecem até o próximo domingo, em diversos horários de Manaus, no canal GNT – quarta-feira (2h), quinta-feira (14h), sexta-feira (7h30), sábado (3h30, 6h30 e 22h) e domingo (11h) – e também em qualquer horário na Internet, no canal GNT Play e pelo NOW.

