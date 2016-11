Gastos de estrangeiros no Brasil superam 2015; receita cambial do turismo chegou a US$ 434 milhões

A receita cambial do turismo teve alta de 6,57% nos últimos dez meses, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os gastos do turista internacional nos destinos brasileiros, de janeiro a outubro, somaram US$ 5,1 bilhões contra US$ 4,79 bilhões de 2015, segundo dados divulgados nesta terça-feira (22) pelo Ministério do Turismo.

O resultado positivo se manteve no acumulado do ano, apesar da queda de 4,2% na receita do mês passado. Em outubro a conta dos viajantes estrangeiros ficou em US$ 434 milhões, enquanto no mesmo mês de 2015 atingiu a marca dos US$ 453 milhões.

“Estamos trabalhando forte para ampliarmos o fluxo de turistas estrangeiros e de divisas para o país. Tivemos uma experiência bem-sucedida com a isenção de vistos para quatro países durante o período da Olimpíada e agora vamos avançar nas discussões para tornar essa medida permanente e em outros temas como a criação de áreas especiais de interesse turístico”, comenta o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Já os gastos de brasileiros no exterior dispararam em outubro. Acumularam uma alta de 41,89%, na relação com o mesmo período do ano passado, embalados pela variação da cotação do dólar nos últimos meses. Assim, a despesa cambial do turismo fechou o mês em US$ 1,42 bilhão.

No acumulado do ano, os brasileiros gastaram US$ 11,9 bilhões em destinos internacionais. As estatísticas das contas de viagens são apuradas pelo Banco Central e consideram gastos com cartões de crédito e trocas oficiais de moedas.

Com informações da assessoria