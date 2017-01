Gasolina fica 10,02% mais barata em Manaus

O desconto de até 10,02% na gasolina comercializada, em Manaus, surpreendeu os consumidores da capital amazonense. O produto, que era vendido a R$ 3,99 está sendo comercializado em valores que chegam a R$ 3,59, uma queda de R$ 0,40. Uma das atribuições dadas para a diminuição na comercialização no preço do combustível, seria a queda nas vendas devido ao período escolar.

De acordo com vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindcam), Geraldo Dantas, a queda nas vendas do combustível de até 0,25% foi um dos fatores que motivaram a aplicação de descontos no combustível comercializado nesse período. As reduções, variam conforme os proprietários de cada posto. Entre os valores comercializados, o consumidor pode encontrar a gasolina com um preço mínimo de R$ 3,59 e um valor máximo de R$ 3,99.

“Nessa época do ano, Manaus esvazia, por conta das férias escolares, e a maneira de atrair clientes, e não ficar no prejuízo, os postos acabam aderindo a esses descontos. Eles podem durar dias ou até ser um desconto relâmpago”, disse o vice-presidente do Sindicam.

Em um posto de combustível, localizado na frente da Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, Centro-Oeste de Manaus, no sentido centro-bairro, o preço da gasolina de R$ 3,59 surpreendeu os consumidores que passavam pelo local. O movimento no posto cresceu cerca de 30%, logo no início da manhã, é o que explicou a chefe de pista do posto de combustível. No site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os valores da gasolina variam de R$ 3,89 a R$ 3,99.

Henderson Martins

EM TEMPO