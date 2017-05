Gasolina em Iranduba chega a ser 60 centavos mais barata que em Manaus

O preço da gasolina nos sete postos de combustíveis de Iranduba (a 27 km da capital amazonense) é até 15% mais barato que nos 320 existentes em Manaus. Lá, o litro do combustível chega a custar R$ 3,18 e aqui na capital está há R$ 3,79, na promoção.

Segundo o vice- presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindicam), Geraldo Dantas, isso se deve a uma ”briga” pelo melhor preço e que a iniciativa foi do dono de um dos 7 postos do município.

Dantas explica ainda que não sabe exatamente como o empresário consegue vender o combustível nesse valor, uma vez que o preço do frete para Iranduba é um pouco mais caro do que para Manaus. ”Talvez ele tenha conseguido algum desconto junto à distribuidora ou está bancando sozinho os custos, sem lucrar muito”, sugeriu o vice-presidente do Sindicam, lembrando que o combustível em Itacoatiara (a 270 km de Manaus) e Presidente Figueiredo (a 130 km de Manaus) ultrapassa R$ 4.

Em Manaus, consumidores de um posto localizado na avenida São Jorge, próximo ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS), na Zona Oeste, pagam R$ 3,85 na gasolina comum e R$ 3,89, na aditivada. Um valor que não agrada os consumidores, como a manicure Lene Silva, que usa o carro para trabalhar. A manicure chega a deixar o carro em casa, de vez em quando, para economizar. ”Se a gasolina aumentar, não tem condições, terei que andar de ônibus”, afirmou.

O taxista Paulo Soares, conta que abasteceu em Iranduba semana passada e ficou revoltado com a diferença que ele classificou de “absurda” entre os valore cobrados lá e aqui na capital.

Sefaz

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) informou que não há diferença na tributação para os combustíveis vendidos na capital ou no interior, muito menos nenhum tipo de isenção fiscal para qualquer município amazonense. Logo, a assessoria de imprensa do órgão acredita que tudo se trata de uma estratégia para estimular a concorrência entre os postos daquele município.

Aumento e frota

No último dia 20 de abril a Petrobras anunciou um aumento de 2,2% no preços da gasolina e de 4,3% no preço do diesel. Os valores já entraram em vigor nos postos do Estado, mesmo assim, esta semana os preços caíram em bombas da cidade. Alguns postos estavam cobrando R$ 3,89 no litro da gasolina comum e hoje já pode ser encontrado a R$ 3,79.

Já do outro lado da Ponte Jornalista Phelippe Daou, os primeiros postos cobram entre R$ 3,59 e R$ 3,49 no mesmo litro de gasolina. Porém, quem abastece na sede de Iranduba consegue pagar até R$ 3,19.

