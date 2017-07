Gasolina comum em Manaus cai para R$ 2,99 o litro e aditivada chega a R$ 3,02

Posto fica no sentido T3 e aceita dinheiro, débito e crédito | Reprodução Google Maps

Não é propaganda do posto de combustível, mas trata-se de utilidade pública encontrar um local em Manaus que cobre menos de R$ 3 pelo litro da gasolina e informar a você, leitor. Pois na avenida Noel Nutels, quase na entrada para o conjunto Renato Souza Pinto 1, próximo a uma grande academia de ginástica, o motorista vai conseguir abastecer com gasolina comum pagando apenas R$ 2,99.

E o melhor de tudo é que dá para pagar no dinheiro, no débito e no crédito. E se levarmos em consideração que onde o combustível está a R$ 3,09 – preço mais baixo na média da cidade – o pagamento é feito somente no dinheiro vivo, esse posto pode ser a chance de você encher o tanque pagando menos.

Num cálculo rápido, quem geralmente coloca R$ 50 na hora de abastecer, vai colocar quase 17 litros no carro. Um tanque cheio – a média dos carros de passeio são 45 litros – vai custar R$ 134,55. A conta melhora ainda mais se lembrarmos que o combustível pode ser encontrado até de R$ 3,35 em vários locais da cidade. O mesmo tanque cheio nesse valor fica R$ 16 mais caro.

Então você que passa pela Cidade Nova, aproveite que amanhã o preço já pode ter subido.

Márcio Azevedo

EM TEMPO