Garoto-propaganda da Friboi, Tony Ramos se diz surpreso com operação

O ator Tony Ramos disse nesta sexta-feira (17) estar surpreso com a operação “Carne Fraca”, da Polícia Federal, que desarticulou uma suposta organização criminosa que facilitava a produção de produtos adulterados de algumas empresas.

A ação teve como alvo os principais frigoríficos do país, entre eles alguns da JBS, dona da marca Friboi, da qual o ator é garoto-propaganda.

“Estou surpreso com essa notícia. Eu sou apenas contratado pela empresa de publicidade, não tenho nenhum contato com JBS”, afirmou o ator em entrevista ao site “Ego”.

O ator afirmou ao “Ego” acreditar na qualidade dos produtos dos quais é garoto-propaganda. “Não sou técnico no assunto que a Polícia Federal está fazendo a ação, mas existe um controle em todas as embalagens, existe um código de barras que as pessoas podem acompanhar a qualidade e a validade”, disse.

“Eu já visitei uma das fábricas, continuo comprando os produtos Friboi, eu tenho carnes deles agora no meu freezer e uso nos meus churrascos do fim de semana”, afirmou Tony Ramos ao “Ego”.

Na entrevista, ele disse que pretende entrar em contato com a empresa que o contratou para saber mais detalhes sobre o caso.

Investigação

A operação teve como objetivo desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização.

A investigação revelou o uso de carnes podres, maquiadas com ácido ascórbico, por alguns frigoríficos, e a re-embalagem de produtos vencidos.

Entre os presos, estão executivos da BRF como Roney Nogueira dos Santos, gerente de relações institucionais e governamentais, e André Baldissera, diretor da BRF para o Centro-Oeste.

Em resposta à operação, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki, afirmou nesta sexta que interditou três unidades de empresas investigadas.

Segundo ele, a pasta afastou 33 servidores envolvidos na operação -destes, quatro servidores exerciam cargos de confiança e foram exonerados.