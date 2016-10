Garoto de seis anos cai em bueiro e desaparece na Zona Norte

O estudante Gustavo da Silva Araújo, 6, caiu em um bueiro, localizado na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, na tarde deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) fez buscas durante toda a tarde e início da noite em igarapés das proximidades.

Segundo a corporação militar, por volta das 15h, os bombeiros receberam mais de 30 ligações sobre a ocorrência feitas por parentes e vizinhos do menino. Gustavo brincava na rua quando a bola caiu na direção do bueiro. No momento chovia forte na área e o garoto foi levado pela correnteza.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o bueiro deságua no igarapé do Passarinho. Quatro viaturas e mais dez bombeiros iniciaram as buscas no local.

Um vizinho viu quando o menino foi arrastado pelas águas e ainda tentou resgatá-lo segurando-o pelo braço, mas não obteve sucesso.

