Garoto de programa é preso após furtar objetos de valor na casa de um pedagogo no Adrianópolis

O garoto de programa Laerte Rodrigues Caxeixa Neto, 20, conhecido como ‘Playboy’, foi preso na manhã desta quinta-feira (3) no apartamento em que vive situado na avenida Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, suspeito de furto. A polícia apreendeu uma TV LED de 42 polegadas furtada no dia 28 de outubro, da casa de um pedagogo localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com o delegado titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, um homem de 37 anos, que não teve o nome revelado, informou que três homens entraram em seu apartamento e levaram a televisão, perfumes e relógios importados, além de outros objetos pessoais.

A equipe policial foi até o local e ao analisarem as imagens de segurança, descobriram Laerte, Cesar Gabriel Frota da Silva, 21, vulgo ‘Gabriel’, e outro indivíduo ainda não identificado que entraram no apartamento assim que a vítima saiu. Segundo a polícia, nas imagens é possível vê-los carregando o material.

Ainda conforme o delegado, a vítima é homossexual e antes do crime teria realizado uma festa em sua residência com outros amigos, e contratou os serviços de ‘Playboy’ e ‘Gabriel’ que são garotos de programa para ‘animarem’ o evento.

Jander Mafra ainda disse que o acusado confessou o crime e apontou ‘Gabriel’ e seu amigo como responsáveis pelo planejamento do crime.

Laerte, que não foi preso em flagrante, foi indiciado por furto qualificado e responderá em liberdade. O delegado irá requerer a prisão preventiva de César Gabriel, que fugiu após o crime para o município de origem, Tefé (a 523 quilômetros da capital). As investigações continuam para identificar o terceiro infrator.

