Garotinho é transferido de Bangu para hospital particular no Rio

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho foi transferido no início da madrugada deste sábado (19) do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para o Hospital Quinta D’Or, no bairro de São Cristovão, localizado na zona norte do Rio.

A transferência foi determinada pela ministra Luciana Lóssio, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na tarde de sexta-feira (18). Por meio de liminar, ela decidiu que o ex-governador deveria ser removido para um hospital em que pudesse ser submetido a exames indicados em relatório médico.

Preso desde quarta-feira (16), Garotinho resistiu, na noite de quinta (17), ao ser transferido do Hospital Municipal Souza Aguiar para Bangu. Ao ser colocado dentro de uma ambulância, ele tentou levantar e foi contido.

A prisão preventiva foi uma determinação da Justiça de Campos de Goytacazes por suspeita de compra de votos. No dia em que foi preso, o ex-governador teve um pico de pressão, ainda na sede da Polícia Federal, e foi levado para o hospital público. Depois, foi transferido para o presídio e agora para o hospital particular.

De acordo com a decisão da ministra do TSE, a remoção poderia ser feita para um hospital da rede privada desde que as despejas sejam pagas por Garotinho.

Ele ficará sob custódia no hospital enquanto houver necessidade médica. Pode receber as visitas de familiares e de advogados.

Em sua decisão, a ministra afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição, “é o marco civilizatório no qual se assenta o Estado Democrático de Direito, e e sempre com vistas a esse primado que o direito deve ser aplicado aos casos concretos”.

