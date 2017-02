Garota é apreendida com 1 kg de cocaína na mochila

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendia com 1 kg de cocaína, na tarde dessa quarta-feira (15), na avenida Autaz Mirim, nas proximidades da Casa do Eletricista, Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais militares da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam), a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia, pelo WhatsApp da corporação, informando que um homem, não identificado, havia entregado dois pacotes com drogas para uma estudante na frente da Escola Estadual Professor Cleomenes do Carmo Chaves.

Os policias foram até o local informado, realizaram buscas e encontraram a adolescente. Durante a revista, foram encontrados dentro da mochila que ela carregava dois pacotes de entorpecente, totalizando um quilo de drogas.

A adolescente foi levada para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), onde será feito os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria