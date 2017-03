Garis da Prefeitura de Manaus sofrem acidente de trânsito na Zona Norte

Um grupo de funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) sofreu um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (18), por volta das 14h30, na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, os garis estavam sendo transportados em um micro-ônibus, quando o motorista perdeu o controle da direção, derrapou com o veículo sobre a pista molhada e atingiu um poste da rede elétrica de alta tensão. “Na ocasião, alguns garis, que estavam sem o sinto de segurança, sofreram escoriações. Chovia no momento do acidente”, relatou um empresário de 57 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local e algumas vítimas tiveram os primeiros socorros no estacionamento de um posto de gasolina. Ainda não há informação sobre a quantidade de feridos e a gravidade dos ferimentos.

A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria da Semulsp e com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) para saber maiores informações sobre o acidente, mas não houve respostas.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informou, por meio do Twitter, que enviou uma equipe para a região onde, segundo informações preliminares, dão conta de que houve uma colisão entre dois veículos no cruzamento das avenidas João Câmara com avenida Nathan Xavier, mas não relatou maiores detalhes sobre o fato.

Isac Sharlon

EM TEMPO