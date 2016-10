Gari se esconde embaixo de carrinho de mão, mas é preso após estuprar enteada de 14 anos na Zona Oeste

Um gari de 33 anos foi preso na noite desta segunda-feira (4), em via pública, na Zona Oeste de Manaus, após estuprar a enteada de 14 anos. A equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontrou o infrator escondido embaixo de um carrinho de mão. O indivíduo mantinha um relacionamento com a mãe da adolescente por volta de oito meses.

Segundo policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o infrator e a vítima nunca tiveram um bom relacionamento, pois segundo a adolescente, o padrasto estava sempre desempregado e a encarava de uma forma estranha. No dia do delito, ele teria ido até um campo de futebol onde a vítima estava e a chamou para mostrar dois celulares que ele teria comprado.

O sujeito a levou até as proximidades de um posto de gasolina e, no local, pediu que ela desenterrasse os supostos aparelhos celulares. No momento em que ela se abaixou, o gari a enforcou.

De acordo com a Depca, a adolescente contou que permaneceu desacordada por alguns minutos e, quando voltou à consciência, estava em uma área de mata, próxima ao posto de gasolina. A garota disse que ele continuou pressionando a garganta dela enquanto passava a mão por todo o corpo da vítima por cima das roupas íntimas.

Conforme depoimento da vítima, ela conseguiu empurrá-lo e fugir do local. Ao chegar na casa da família dela, a enteada do infrator contou aos parentes sobre o ocorrido e os mesmos iniciaram buscas à procura dele e acionaram a 20ª Cicom.

Os exames e procedimentos cabíveis envolvendo a vítima já foram requisitados.

O indivíduo foi levado à Depca e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O homem, que não tinha passagens pela polícia, foi encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Por equipe EM TEMPO online