Gari morre após colisão entre carro e moto no Santa Etelvina

O gari Rodrigo Gomes da Silva, 19, morreu na manhã desta segunda-feira (19), após ser atropelado por um carro modelo Pálio, de cor vermelha e placa-5041, no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos, o homem estava em uma motocicleta de placa e caraterísticas não informadas, quando o carro em alta velocidade o atropelou.

Os populares informaram que a condutora do carro é mulher de um policial militar identificado como Lívio do Nascimento da Silva. A mulher teria ligado para o marido e o mesmo a mandou sair do local. O fato gerou revolta nas pessoas que estavam no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas, quando chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

Amigos da vítima registraram o caso no 26º Distrito Integrado de Polícia, situado também no bairro Santa Etelvina.

Já o policial registrou um Boletim de Ocorrência 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e disse que estava no carro com sua mulher, quando o homem, que estaria em alta velocidade na moto, atravessou na frente do veículo. Ainda conforme o boletim, o policial relatou que ligou para o Samu e fez todos os procedimentos necessários para tentar salvar a vida do rapaz, mas não conseguiu.

Em nota, a Secretário Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informou que a empresa terceirizada da qual Rodrigo fazia parte está dando todo o apoio necessário à família da vítima.

Por equipe EM TEMPO Online