Garçom morre afogado no rio Negro após voltar de festa

O garçom Lineu Souza Bezerra, 30, morreu na madrugada desta sexta-feira (30), por volta de meia-noite, vítima de afogamento no Rio Negro, nas proximidades da Marina do Davi, Tarumã, Zona Oeste.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Lineu voltava de uma festa em que estava a trabalho quando a embarcação, com capacidade para oito pessoas, naufragou. Além dele, outros funcionários, garçons e técnicos de iluminação, também ocupavam a embarcação que foi a pique. Nenhum deles usava colete salva-vidas.

Na ocasião, outros três barcos com funcionários da mesma empresa prestaram socorro às vítimas que estavam na água e foram resgatadas com vida, com exceção de Lineu, que no momento usava uma mochila nas costas. Ainda segundo os depoimentos, somente a mochila da vítima boiou.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de meia-noite e meia, mas por conta da falta de iluminação no local as buscas só tiveram início por volta de 7h45 hoje. Três mergulhadores e uma embarcação foram utilizadas pela corporação na busca pelo corpo que foi encontrado às 9h12.

Por Equipe EM TEMPO Online