Garantido volta a exaltar Amazônia em tema e briga pelo bicampeonato em Parintins

O boi-bumbá da Baixa do São José lançou, na manhã desta segunda-feira (21), o tema que vai apresentar nas três noites do Festival de Parintins em 2017. O Garantido vai levar para a arena do Bumbódromo a temática ‘Magia e fascínio no coração da Amazônia’.

O anúncio do tema foi realizado no curral Lindolfo Monteverde, em Parintins (distante 368 quilômetros de Manaus).

O retorno à temática amazônica remete aos torcedores encarnados à época que o boi da Baixa ganhou importantes títulos no início dos anos 2000: ‘Amazônia Viva’, em 2001; ‘O Boi da Amazônia’ em 2002; em 2004, ‘Amazônia, Coração Brasileiro’; ‘Festa da Natureza’ em 2005 e, em 2006, ‘Terra, A Grande Maloca’.

O tema do Garantido agradou aos torcedores na página oficial do bumbá.

“Parabéns diretoria. Voltando aos temas amazônicos que já nos deram tantas vitórias… Rumo ao bicampeonato”, escreveu Alexander Pontes.

“Te prepara, contrário! 2017 será vermelho de novo”, cutucou o torcedor Ailton Hugo.

‘Magia e fascínio no coração da Amazônia’ vai brigar pelo bicampeonato contra o tema azulado “A Poética do Imaginário Caboclo”, lançado no início de outubro pela diretoria do Caprichoso.

Portal EM TEMPO