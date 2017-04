Garantido realiza ‘Noite da Tradição’ em Manaus nesta quinta

O Movimento Amigos do Garantido (MAG), com apoio da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, realiza nesta quinta-feira (20), a ‘Noite da Tradição’. A festa será no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), a partir das 20h.

Aquecendo os surdos rumo à Alvorada, o evento começará com um ‘aulão’ das coreografias 2017, com participação dos grupos de dança. Em seguida, será a vez do ‘Momento Antológico’, com a participação do levantador Rodrigo Montenegro.

O ápice da noite será o show do apresentador oficial do Garantido, Israel Paulain. Acompanhado da Batucada, ele promete um repertório variado, que vai desde toadas de anos anteriores até as do CD ‘Magia e Fascínio no coração da Amazônia’. A apoteose da noite será com o levantador Leonardo Castelo, que encerra a noite.

De acordo com Izoney Tomé, presidente do MAG, essa é uma festa com sabor de nostalgia, mas também com muita animação, onde os torcedores poderão ouvir toadas antológicas e as de 2017. “Gostamos de fazer essa mistura e contemplar toda Nação Vermelha e Branca”, disse.

A próxima festa do Garantido em Manaus será o lançamento do CD já agendada para o dia 6 de maio.

Com informações da assessoria