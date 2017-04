Garantido faz festa de lançamento de CD 2017 em Parintins

O Boi Garantido realiza neste sábado (8), no Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins (distante 368km de Manaus), o lançamento do CD “Magia e Fascínio no “Coração da Amazônia”.

O evento terá a presença de todos os itens oficiais do atual campeão do Festival de Parintins.

Segundo o vice-presidente da agremiação, Fábio Cardoso, a festa terá uma grande produção e muitas surpresas. “Temos a tradição de fazermos lindas festas. Essa não será diferente”, enfatizou.

O presidente Adelson Abuquerque informou que outro ponto positivo foi ter vendido, com antecedência, camarotes, mesas, frisas e outros espaços para festa. “Tivemos que montar camarotes extras na arena para o público que virá à festa”, ressaltou.

Em Manaus, o CD estará à venda nas lojas Disco Laser do Centro, Livraria Leitura no Amazonas Shopping e Loja Encanto Amazônico, no aeroporto.

Com informações da assessoria