Garantido e Caprichoso realizam eventos especiais para o dia das crianças

Uma animada tarde foi programa pelos bois Garantido e Caprichoso para as comemorações do dia das crianças em seus respectivos currais, em Parintins.

Na Baixa do São José, Garantido realiza nesta quinta feira (12), a partir das 16h, no curral Lindolfo Monteverde – Cidade Garantido, uma grande festa para os pequenos. O evento é uma realização da diretoria diretoria do bumbá em parceria com as Rosas Vermelhas.

Com o tema “Toda criança é mais feliz no Garantido”, as crianças vão poder participar de atividades recreativas, culturais e assistir a participação especial do ‘Garantido Mirim’. Um parquinho também será montado na Cidade Garantido e brinquedos serão distribuídos.

Segundo a presidente das Rosas Vermelhas, Yanezza Figueiredo Cardoso, essa é a primeira de muitas ações que serão realizadas pelo Garantido abrangendo a área social durante todo o ano. “Será um momento especial e convidamos a nação vermelha e branca a participar dessa bonita festa que estamos preparando com todo carinho”, destacou.

“Tarde Alegre Infantil” no Xibelão

Pelo segundo ano consecutivo, a diretoria do Caprichoso festeja o Dia das Crianças com a Tarde Alegre Infantil no curral Zeca Xibelão.

A programação preparada para esta quinta-feira inicia às 16h, com distribuição de brinquedos e atividades para a alegria da criançada.

“A equipe já está organizando tudo desde as primeiras horas da manhã. Já saímos às ruas convidando as crianças com palhaço Goiabada para participarem da nossa Tarde Alegre que terá apresentação dos alunos da escola de artes, brincadeiras, cama elástica, distribuição de brinquedos e diversas guloseimas”, disse o presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá.

EM TEMPO



