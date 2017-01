Garantido divulga 21 toadas que vão compor o CD deste ano

A relação com 21 toadas que vão compor o repertório do CD “Magia e Fascínio no coração da Amazônia” foi divulgada nesta sexta-feira (13), no Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins.

As músicas, que também serão o “fio condutor” das três noites de disputa na arena Bumbódromo, foram divulgadas pelo presidente Adelson Albuquerque e pelo vice Fábio Cardoso.

“Com certeza estão nessa lista toadas que serão eternizadas na memória do torcedor encarnado”, resumiu Adelson Albuquerque.

A toada tema ficou com o compositor Demétrius Haidos. Nomes históricos como Paulinho Du Sagrado e Tadeu Garcia confirmaram toadas no disco; assim como os “Baías”, Marcos Moura, Enéas Dias e João Kenedy, que emplacaram quatro músicas; Maurício Filho voltou a entrar com toadas de galera; Mencius Melo, Sebastião Júnior e Murilo Maia também confirmaram obras no produto fonográfico.

Fábio Cardoso afirmou que a avaliação é positiva e tem certeza que as melhores toadas foram escolhidas.

“O torcedor do Garantido ficará muito feliz e as toadas serão o combustível que ajudará na conquista de mais um título da Baixa do São José”, afirmou. Cardoso também adiantou que as gravações começam imediatamente.

“A previsão de lançamento é março”, disse. Ele não descartou a gravação do DVD.

Veja a lista:

