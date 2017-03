Garantido abre temporada em Manaus

Com o fim do período momesco, é chegada a hora do ritmo do Boi-Bumbá agitar as festas em Manaus até a data do Festival de Parintins. O Garantido já tem seus eventos agendados para este ano. No dia 25 de março, começa oficialmente a temporada bovina do vermelho e branco, na capital, com o lançamento do “Curral do Boi Garantido”, que esse ano será no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), Bairro São Lázaro, Zona Sul.

Izoney Tomé, presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), antecipa que o “Curral do Garantido” terá a participação de todos os itens oficiais. “Além da presença de todos os itens e grupos ligados ao boi, faremos a apresentação oficial da nossa cunhã-poranga, Rayssa Bandeira, em Manaus. Será uma festa linda e temos certeza que teremos presença de toda galera vermelha e branca, que é extremamente fiel”, falou.

Dabacuri das tribos

Para esquentar os surdos da temporada, o “Boi do Povão” tem dois eventos especiais na cidade, antes do “Curral”. No primeiro, o Comando Garantido Manaus (CG), torcida oficial, realiza no próximo sábado, 4 de março, no Almirante Hall (Rua Padre Agostinho Martin, 981 – Santo Antônio), o “Dabacuri – o item 19”, festa que reúne várias tribos e artistas do bumbá do coração.

O Dabacuri começa às 21hs e será comando pelo apresentador oficial do boi Garantido, Israel Paulain, e também terá a presença da Batucada; grupo de dança Wãnkõ Kaçaueré e, claro, o Comando Garantido. A cunhã-poranga, Rayssa Bandeira, também estará na festa para uma participação especial. Os levantadores Carlos batata; Fábio Casagrande; Carlinhos do Boi; Fellipe Júnior; Alex Corrêa; Roberley Assis e Leonardo Castelo farão shows na festa bovina.

Os “tururis” que dão acesso à festa estão sendo vendidos na fanpage oficial do CG https://www.facebook.com/comandogarantido e as pulseiras podem ser compradas na hora do evento.

Aniversário do Sabá

A Batucada do Garantido realiza uma edição especial do tradicional “Ensaio-Show” para comemorar o aniversário do levantador oficial do Garantido, Sebastião Júnior. A festa será no dia 12 de março, a partir das 17h, no Almirante Hall (Rua Padre Agostinho Martin, 981 – Santo Antônio).

De acordo com Sebastião, serão incluídas no repertório toadas de vários anos do “Boi Do Povão”. “Será uma festa para o povo de alma vermelha, que me apóia desde que cheguei ao Garantido”, disse.

Para David Noronha, um dos coordenadores da Batucada em Manaus, será muito bom para os torcedores encarnados iniciarem as festividades comemorando o aniversário do levantador. “Com certeza será uma grande temporada de eventos”, avaliou, adiantando que os ensaios técnicos somente serão iniciados após o lançamento do CD.

Os ingressos custam R$20; meia-entrada R$10 (estudantes e sócios documentados); camarotes R$400 (15 pessoas) e área VIP R$25.

Com informações da assessoria