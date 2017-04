Ganhador do Oscar, ‘Moonlight’ leva prêmio de associação LGBT

Vencedor do Oscar, o longa ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’ recebeu o prêmio de melhor filme no GLAAD Media Awards (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation – em português, Aliança dos Gays e Lésbicas contra a Difamação). A 28ª edição do evento ocorreu neste sábado (1°), em Beverly Hills, na Califórnia.

Apenas mais um filme, ‘Star Trek Beyond’, concorria à honraria, o que, segundo a aliança, é reflexo da falta de filmes com temática LGBT.

Na categoria televisão, ‘Transparent’ ficou com o prêmio de melhor série de comédia, e ‘Shadowhunters’, com o de melhor seriado dramático.

Dirigido por Barry Jenkins, ‘Moonlight’ traz a dureza das ruas de Miami na pele de um jovem negro, gay e pobre que tateia em busca de identidade enquanto lida com a mãe drogada, o amigo por quem nutre paixão e o traficante que lhe serve de enviesada referência paterna (Mahershala Ali, vencedor do Oscar ator coadjuvante).

Folhapress