Game of Thrones é tema do Cultura EM TEMPO; aficionados por filmes e séries falam sobre nova temporada

A aclamada e premiada série ‘Game of Thrones’ (GOT) estreia a sua sétima e penúltima temporada do épico baseado nos livros de George R. R. Martin. GOT que retorna com menos episódios, apenas sete, ao contrário dos dez das temporadas passadas, neste domingo (16), às 22h, na HBO.

E por isso o Cultura EM TEMPO convidou, para falar sobre as expectativas para esta nova e tão esperada temporada, dois jovens especialistas, Ayrton de Oliveira e Mário Nakamura, que são aficionados por cinema e donos de blogs que tratam de filmes e séries.

Ayrton de Oliveira produz textos sobre cinema e mantém o blog “Spoiler Pipoca”. Ele afirma que GOT mantém a qualidade de cinema e atrai público não só pela história épica, mas pela forma como os personagens são apresentados e retirados de cena. “Em GOT não podemos nos apegar a nenhuma personagem, já que o próprio autor dos livros nos mostra que o bem não está acima de todas as coisas e que nenhum mal é tão mal quanto parece”.

Ele comenta ainda que as cenas das batalhas são produzida com qualidade cinematográfica.

“As cenas das batalhas geralmente dão o que falar, porque não é qualquer série que tem uma qualidade como essa para reproduzir sequencias tão ricas em detalhes”, ressalta Ayrton.

Para Mário Nakamura, que é dono do site “2Needs” o sucesso de GOT se deve ao fato de que a série tem um enredo e uma história que surpreendem a cada novo episódio. “Nunca de viu uma série com essas qualidades técnicas, com esses diálogos, uma bela fotografia, cenários de norte e leste europeu e um elenco fantástico”.

As teorias são muitas, as expectativas altíssimas, mas apesar de todas as especulações, o mistério é o que prende o público de GOT.

“A cada episódio algo será revelado. A série é um mistério e, mesmo que tentem soltar Spoiler, você nunca saberá quem permanecerá vivo”, concluem Mário e Ayrton.

Bruna Chagas

EM TEMPO

