Galo de Manaus inova com palcos temáticos e homenageia Luiz Gonzaga

O bloco de Carnaval Galo de Manaus contará com uma extensa programação de shows em três palcos temáticos, tenda eletrônica, além do tradicional Trio Camaleão, que vai conduzir, ao som de frevo, os brincantes que forem até a Avenida das Torres, nesta terça-feira (28), a partir das 14h. A entrada é gratuita.

Diversas atrações musicais devem se apresentar em mais uma edição do Galo de Manaus. Os fiéis foliões da banda serão recebidos ao som de frevo, baião, marchinhas e, pela primeira vez, por artistas da cena musical autoral da cidade, trazendo ritmos como o pop, o rock e o punk para o bloco.

Serão três palcos temáticos, uma tenda eletrônica e um trio elétrico, distribuídos na Avenida das Torres, sentido bairro-Centro, por aproximadamente 1,5 km de extensão, promovendo um grande encontro entre as culturas nordestina e manauense. De acordo com Théo Alves, coordenador geral do evento, a programação desta 13ª edição da banda foi pensada para dar mais comodidade e segurança ao folião, valorizando a essência da festa e também os talentos locais.

“O ‘Galo’ sempre foi uma referência para os amantes da cultura nordestina em Manaus, por isso fazemos questão de preservar essas raízes sempre com muito frevo e homenagens aos ícones do Nordeste, como a que faremos a Luiz Gonzaga, rei do baião. Mas não podemos esquecer a cultura manauense, afinal, o Galo é de Manaus! Por isso vamos fazer shows com artistas locais, de diversos gêneros musicais, em dois palcos especialmente dedicados a essas atrações”, garante Alves.

Os artistas que agitam as noites manauenses vão se apresentar no “Palco Manaus” e “Palco Pirão AM”, a partir das 14h. Já o “Trio Elétrico” e o “Palco Voltei Recife” serão totalmente dedicados à cultura pernambucana, abrigando uma homenagem a Luiz Gonzaga, rei do baião, com o tema “O baião frevôu”.