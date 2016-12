Galerias Populares recebem apresentações de Corais Natalinos

Dando prosseguimento à agenda de ações especiais para o mês de dezembro, as Galerias Populares Espírito Santo e Remédios recebem seus clientes, neste sábado (17), com Corais Natalinos.

Na Galeria Espírito Santo, 35 integrantes do Coral da Primeira Igreja Batista da Cidade Nova, apresentam durante uma hora, um repertório exclusivamente de músicas natalinas. Na Galeria dos Remédios, 40 vozes do Coral da Igreja Tabernáculo Batista, vão proporcionar um clima de natal para os clientes e lojistas do centro de compras.

As apresentações iniciam as 10h da manhã, nos dois espaços. “Queremos proporcionar aos clientes que vão fazer suas compras nas galerias populares, um clima de harmonia, bem natalino. E chamamos a população para vir assistir aos corais e depois fazer suas compras de natal”, convidou José Assis, gestor da Galeria Espírito Santo.

Depois da apresentação dos corais, cantores regionais também farão shows para os clientes. As ações nas galerias Espírito Santo e Remédios, fazem parte da campanha “O Barato do Natal está aqui”, que a partir da próxima terça-feira (20) também leva para os dois centros de compras, uma exposição com artistas da Associação de Cultura do Estado do Amazonas que irão expor quadros, esculturas, fotografias e prometem desenhar, na hora, o rosto dos clientes que se dispuserem a posar entre uma compra e outra.

“Lembrando que na Galeria dos Remédios, a cada R$20 em compras o cliente ganha um cupom e concorre a super brindes, como fogão 4 bocas, ventilador, cestas básicas e vários outros. O sorteio vai ser no dia 14 de janeiro, então ainda dá tempo de aproveitar”, enfatizou Marquinhos Maia, da comissão gestora da galeria.

A Galeria dos Remédios fica na Rua Miranda Leão, nº 82 e funciona de 08h as 17h de segunda a sábado. No próximo domingo (18) a Remédios fica aberta até as 12h. Já a Galeria Espírito Santo que está localizada na Rua Joaquim Sarmento, esquina com a Rua 24 de Maio, funciona de 08h as 17h, de segunda a sábado e todos os domingos, abre suas portas até as 13h.

Serviço

O QUÊ: Apresentação de corais natalinos e artistas regionais

ONDE: Galeria Espírito Santo e Galeria dos Remédios (centro)

QUANDO: Neste sábado, 17

HORÁRIO: A partir das 10h nos dois centros de compras

Com informações da assessoria