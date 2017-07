Galerias populares promovem evento de adoção de cães e gatos

Todos os cães e gatos expostos para adoção foram castrados, vacinados e vermifugados – Divulgação

Mais uma ação promete movimentar as Galerias Populares. A partir deste sábado (22), os empreendedores dos dois centros de compras realizam o 1º Evento de Doação de Pets das Galerias Espírito Santo e Remédios, com o apoio da ONG ‘Protetores dos Animais’ e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Para adotar, o candidato precisa ser maior de idade, apresentar cópia de RG, CPF e comprovante de residência e, ainda, assinar um Termo de Adoção.

“O adotante não levará o animal pra sua casa no mesmo dia. Ele vai passar por uma entrevista, para sabermos se ele, ou aquela família, está preparado para adotar um bicho de estimação. Também vai receber informações importantes sobre os cuidados com o animal, a melhor ração, as idas ao veterinário e toda a responsabilidade que terá que assumir, a partir daquele momento. Vale ressaltar que a partir da adoção, os voluntários da ONG acompanham a adaptação do animal à família adotante, por um período de até seis meses”, explicou a coordenadora do grupo, Nete Moura.

Todos os cães e gatos expostos para adoção foram castrados, vacinados e vermifugados. Roupas, rações e acessórios para os animais, também farão parte da exposição. Quem já é dono de um animal de estimação também pode visitar o evento. Profissionais do Centro de Controle de Zooonoses, da Semsa, estarão vacinando os animais contra a raiva, gratuitamente.

“Além de incentivar a adoção de animais e facilitar a procura do futuro adotante por um bicho de estimação, o evento também visa o aumento do fluxo de pessoas nas duas galerias e, consequentemente, um incremento nas vendas. A ação também busca maior interação entre os clientes e a população manauara, de modo geral, promovendo os dois centros de compras conforme determina o projeto ‘Viva Centro Galerias Populares’, da Prefeitura de Manaus, criado para ajudar na requalificação e reordenamento do centro da cidade”, destacou o subsecretário Municipal do Centro Histórico (Subsemch), Perseverando da Trindade Garcia Filho.

O 1º Evento de Adoção de Pets da Galeria Espírito Santo, rua Joaquim Sarmento, acontece neste sábado, 22/7, de 9h às 13h. Na Galeria dos Remédios, rua Miranda Leão, a exposição de cães e gatos para adoção será no dia 29, no mesmo horário.

