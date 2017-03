Galerias Espírito Santo e Remédios promovem ações voltadas ao público feminino

Exposição de artesanato com produtos exclusivamente femininos, serviços de beleza, saúde, orientação jurídica e muita música integram a segunda edição da Semana da Mulher, evento realizado nas galerias populares Espírito Santo e Remédios, bairro Centro de Manaus, Zona Sul de Manaus. A ação está movimentando os centros de compras e atraindo, especialmente, o público feminino.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), e são realizadas gratuitamente até este sábado, 1º de abril.

O gestor da galeria Espírito Santo, José Assis, disse que com a programação da Semana da Mulher a expectativa é a de que o movimento cresça e ajude a fechar o mês com uma venda maior entre 20 a 30% em relação a março do ano passado. “Estamos trabalhando para fortalecer o projeto que nasceu para ajudar na reorganização do centro de Manaus e as atividades ajudam a impulsionar as vendas dos trabalhadores que já fazem parte do projeto e contam com esse público”, explicou.

Aproximadamente 40 artesãs do programa da Economia Solidária, da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) ficarão com seus produtos expostos até o fim do calendário nas duas galerias. Cada uma abriu espaço para 20 artesãs, que levaram biojóias como brincos, colares, pulseiras, acessórios para o lar, entre outros itens produzidos por elas mesmas.

A professora e artesã Leonora Costa, 47, avaliou como positiva a oportunidade de por expor sua arte na galeria dos Remédios. “O artesão hoje busca conhecimento e espaço para mostrar o trabalho dele e esta semana voltada para as mulheres nas galerias nos foi uma ótima oportunidade”, disse.

Wal França, 54, artesã, observou que são poucos os espaços na cidade, abertos gratuitamente para o artesão mostrar a sua arte e disse que nesses dias, já contabilizou vários novos clientes. “Essa é uma boa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. São em espaços como esses que aumentamos a clientela”, comentou.

Para o permissionário Raimundo Lima, da Galeria Espírito Santo, as ações que a Prefeitura de Manaus tem levado para os centros de compras, ajudam a melhorar as vendas dos seus artigos eletrônicos: “quanto mais atividades como essas dentro das galerias, melhor para os lojistas. Toda vez que tem esse tipo de movimento, meu faturamento melhora”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 30, na Galeria Espírito Santo, equipes do Senac oferecem serviço gratuito de design de sobrancelhas, entre 09h e 16h. Na Galeria dos Remédios, equipe da Semsa oferece serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial, medição de glicose, orientação sobre DST’s, distribuição de preservativos etc, de 8h30 as 12h30. Nos dois centos de compras, segue a exposição de artesanato feminino, durante todo o dia.

A Galeria Espírito Santo está localizada na rua Joaquim Sarmento esquina com a rua 24 de Maio e a Galeria dos Remédios fica na rua Miranda Leão, nº 82. As duas no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria