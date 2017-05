GACC realiza feijoada beneficente neste sábado

Unir música e solidariedade é com certeza a melhor pedida para este sábado (20) em Manaus. Isso porque o Grupo de Apoio A Criança Com Câncer (GACC) realiza uma feijoada especial e quem sobe ao palco para abrilhantar a festa é a cantora Jôci Carvalho.Neste show, a artista aposta no repertório eclético com foco a Música Popular Brasileira. “Dessa vez, vou contemplar grandes influências da minha carreira como Djavan, Fábio Jr. Quero fazer MPB das antigas como Marina Lima, Marisa Monte, Elis Regina, até às atuais: Trem Bala da Ana Vilela”, antecipa Jôci.

A Feijoada tem o valor de R$ 50 e acontece no Clube do Trabalhador (Sesi), localizado na Avenida Cosme Ferreira, 7399 – São José Operário. Mais informações pelos telefones (92) 3659-5000.

Com informações da assessoria