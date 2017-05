Gabriela Spanic, a ‘Usurpadora’, vem ao Brasil fazer shows e é recebida por fãs no aeroporto

Gabriela Spanic, famosa por interpretar as gêmeas Paulina e Paola Bratcho, chegou ao Brasil nesta quinta-feira (4). Ela tem shows de sua turnê “The Greatest Hits 2017 World Tour” nas cidades de São José do Rio Preto, Curitiba, Ribeirão Preto, Goiânia, São Paulo e Sorocaba entre os dias 6 e 20 de maio.

A atriz e cantora foi recebida com alvoroço por fãs no aeroporto. Eles a acompanharam até um hotel na região central de São Paulo, onde a artista venezuelana de 42 anos foi fotografada com uma bandeira do Brasil.

“A Usurpadora” foi produzida no México em 1998 e exibida no Brasil pela primeira vez no ano seguinte. Teve seis reprises no SBT -a última foi encerrada em janeiro deste ano.

Folhapress