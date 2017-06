O atacante do Manchester City, Gabriel Jesus, está desconvocado da Seleção Brasileira para a próxima partida, contra a Austrália, no dia 13 de junho, às 7h (horário de Brasília).

Devido ao choque no jogo contra a Argentina, o atacante foi encaminhado ao hospital da cidade de Melbourne, onde em um primeiro momento foi descartada qualquer alteração neurológica.

Na manhã deste sábado (madrugada no Brasil), em exames mais detalhados, foi diagnosticada uma fratura na órbita esquerda, osso da cavidade que protege do olho.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, acompanhou todo o processo e se manteve em contato com o departamento médico do Manchester City. Enquanto isso, o coordenador de Seleções, Edu Gaspar, conversou diretamente com o presidente da equipe inglesa, Ferran Soriano.

A comissão técnica decidiu não convocar outro jogador.

Com informações da assessoria