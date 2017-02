Fuzil e drogas são apreendidos pela PC em Iranduba

Policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) estão realizando uma operação no município de Iranduba (27 km de Manaus), nesta quarta-feira (1º). De acordo com uma fonte da Polícia Civil (PC), até um fuzil já foi apreendido na ação.

Ainda segundo esta fonte, além do fuzil, foram apreendidas duas pistolas 9mm, de uso exclusivo das forças armadas. A operação é fruto de uma investigação de combate ao tráfico de drogas entre a tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, até Manaus.

Os policiais estão desde o início da manhã procurando o local onde uma grande quantidade de drogas está escondida. Esse entorpecente estaria em poder de narcotraficantes.

Em setembro do ano passado, o Denarc prendeu quatro homens – um deles, peruano – por associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Com o bando foram encontrados cerca de R$ 463 mil em espécie, um fuzil calibre 7.62, um fuzil calibre 556, duas pistolas nove milímetros, uma pistola PT 840, uma pistola PT.40, 99 munições de fuzil intactas, 62 munições intactas de nove milímetros, 117 munições de PT.40 e seis munições de PT 380. Ao longo da ação policial também foi apreendida a lancha utilizada pelo bando, com motor 350 V8, avaliado em cerca de R$ 120 mil.

Cidade Nova

Desde a noite de ontem (31), os policiais do Denarc estão a procura de traficantes que atuam em Manaus. Por volta das 22h de ontem, as equipes do Departamento estavam fazendo um pente fino em veículos na principal via para o conjunto Galileia, na Zona Norte.

“Todos os carros que iam no sentido do [bairro] Galiléia eram parados e os policiais faziam revistas”, disse um morador que preferiu não se identificar.

EM TEMPO