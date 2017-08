‘Futuro do novo governador eleito no AM será definido em duas semanas’, garante Gilmar Mendes

O ministro foi enfático ao declarar que em até duas semanas o futuro do próximo governador do Amazonas estará resolvido – Fotos: Arthur Castro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse, em coletiva de imprensa, na tarde deste domingo (6), que a eleição suplementar no Amazonas é um bom teste para a Justiça Eleitoral brasileira.

“Ao invés de anularmos uma eleição e chamarmos um segundo lugar, ou realizar uma eleição indireta – que traz traumas, estamos realizando uma eleição direta com todo o povo amazonense”, discursou o ministro no Centro de Divulgação das Eleições (DEC), localizado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Questionado sobre a sua possível atuação no julgamentos do embargados da ação cautelar movida pelo ex-vice-governador, Henrique Oliveira, no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro foi enfático ao declarar que em até duas semanas o futuro do próximo governador do Amazonas estará resolvido.

O pronunciamento de Gilmar faz alusão a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que no último dia 3 de agosto decidiu manter a eleição suplementar. Entretanto, os candidatos a governador e vice eleitos só serão diplomados quando forem julgados os embargos de declaração pelo TSE.

O ministro agradeceu a todos os envolvidos no processo eleitoral

Por fim, o ministro agradeceu a todos os envolvidos no processo eleitoral e fez questão de destacar a importância dos mesários e fiscais que trabalham no pleito.

“Agradeço ao TRE-AM, toda a equipe de servidores, incluindo mesários e fiscais, responsáveis por um trabalho voluntário, que precisa ser destacado. São 35 mil pessoas que realizam esse trabalho sem qualquer outro interesse, a não ser o de servir ao Brasil. Gostaria de destacar esse trabalho dos mesários e fiscais. Eles são testemunhas da história, pessoas selecionadas de forma aleatória sem vínculos partidários”, agradeceu Mendes.

O presidente do TRE-AM, Yedo Simões, garantiu que antes das 20h, o resultado da eleição será oficializado.

Isac Sharlon

EM TEMPO