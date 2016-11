Futebol promove a integração entre os evangélicos do Amazonas

A Copa Jump Amazonas de Futsal de 2016, maior torneio evangélico da modalidade do Amazonas realiza as semifinais dos times femininos e masculinos, no dia 1º de dezembro às 19h, na Arena Amadeu Teixeira, com entrada franca.

O evento é organizado pelo Ministério Internacional da Restauração (MIR) e contou com 58 times. De acordo com o coordenador técnico do torneio, Ruy Barbosa, o torneio colabora para a maior integração entre os evangélicos do estado.

“No meio evangélico existem várias denominações e é complicado reunir todo mundo por causa das diferenças, mas o futebol unifica os seguidores. Através dos jogos temos conseguido inserir conceitos como trabalho em equipe, respeito mútuo e liderança consciente”, afirmou Ruy.

No primeiro evento realizado no ano passado, participaram apenas os times masculinos O sucesso entre os jogadores e torcidas foi tão significativo, que os organizadores decidiram expandir o torneio agregando também as mulheres. Elas deixaram de ser meras expectadoras e também entraram na quadra. Na edição deste ano, inscreveram-se 51 times masculinos e 7 times femininos.

O primeiro lugar masculino vai ganhar o prêmio de R$ 3 mil e o segundo lugar, R$ 1mil. O time campeão feminino receberá R$ 700,00 e as vice-campeãs, de R$ 300,00.

O ex-jogador Marquito, com passagem pelo Guarani-SP e Chapecoense, conhecido no meio evangélico como Apóstolo Monteiro, é o idealizador da Copa.

