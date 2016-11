Futebol é usado como instrumento de experimentação esportiva para crianças com paralisia cerebral no AM

Cinquenta crianças com paralisia cerebral disputarão nesta quarta-feira (23) um jogo de futebol adaptado para atletas com limitação de movimentos. O jogo, disputado em única partida de 5 contra 5, será dividido em dois tempos de sete minutos cada e premiará com troféus e medalhas os alunos do Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal de Araújo, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento marca o encerramento do ano letivo e tem a finalidade de promover a inclusão social das crianças que participam de atividades esportivas desenvolvidas para alunos com deficiência matriculados no CMEE. De acordo com o coordenador do projeto e professor de educação física, Alexandre Romano, 41, a ideia é promover uma melhor qualidade de vida para crianças com mínima mobilidade física, que sonham viver uma experiência de uma partida de futebol, com toques de bola e chutes a gol.

“Decidimos adaptar o jogo pensando na forma de trabalhar a inclusão social dessas crianças com o futebol, que é uma modalidade esportiva muito apreciada por todos. Pensando nisso, convidamos jogadores que atuam em times do futebol amazonense, como Abílio Nery e Fast. Eles deverão entrar com as crianças em campo, como se fossem um ‘avatar’, conduzindo a cadeira das crianças durante toda a partida”, explicou.

“Essas crianças que participam do projeto não têm a mesma mobilidade que uma criança saudável. Dentro das patologias, o padrão cerebral é aquele que mais tem dificuldades de ser inserido em atividades físicas por falta de mobilidade”, concluiu.

Ainda segundo Romano, o estímulo promovido às crianças é de suma importância, pois ajudam elas a enfrentar dificuldades rotineiras do dia a dia. “Os pais confessam que, após, os filhos passarem a fazer parte do projeto houve melhora na autoestima. Eles vivem sorrindo em casa, acordam motivado e quando chega o grande dia de treinar futebol é só felicidade. Inclusive, alguns deles já conseguem executar alguns movimentos que até então eles não conseguiam”, frisou.

Nilza Meireles, 40, mãe de Clevenir Júnior, diagnosticado com paralisia cerebral quando ainda era bebê, destacou que o filho conseguiu superar limitações que eram frequentem quando necessário interagir com outras pessoas. “Depois que ele passou a participar das atividades físicas, notei que melhorou significativamente, pois eles conseguem interagir mais, tanto com os adultos, quanto com as crianças. Principalmente, notei que ele ficou mais feliz. Acredito que o esporte está sendo um diferencial importante na vida dele”, confessou.

O evento, gratuito e aberto ao público geral, será realizado no CMEE André Vidal de Araújo e terá início às 8h da manhã com a cerimônia de abertura. A bola deve começar a rolar a partir das 9h.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO