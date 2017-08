Furtos de refletores da Ponte Rio Negro causam quase R$ 1 milhão de prejuízo

Mais de 30 refletores da ponte sobre o rio Negro já foram furtados – Michael Dantas

A iluminação cênica da ponte Jornalista Phelippe Daou, que liga Manaus ao município de Iranduba (a 32 quilômetros da capital amazonense), está desfalcada devido a ação de vândalos que furtaram, recentemente, mais de 30 refletores de LED do anel central da estrutura. Desde o início da onda de atos criminosos realizados na ponte, apenas duas pessoas foram presas. Além disso, os prejuízos já ultrapassam a casa dos R$ 800 mil.

Durante a visita da reportagem à ponte, servidores que prestam serviço na ponte, não souberam informar quando e como ocorreu o novo caso de roubo de refletores. Mais precisamente, eles não sabiam nem que os equipamentos tinham sido retirados por vândalos.

Não é a primeira vez que a iluminação da ponte fica prejudicada devido aos furtos de equipamentos. Desde sua inauguração, em 2011, roubos de cabos, lâmpadas e refletores são registrados pelos órgãos responsáveis pela estrutura. Somente em 2015, os prejuízos causados por esse tipo de ação criminosa geraram ao Estado um rombo no cofre público de mais de R$ 800 mil.

Por conta dos furtos e da escuridão, muitas pessoas deixaram de praticar esportes na ponte

No ano passado, a precariedade da iluminação ameaçava a segurança dos frequentadores que usavam o espaço para a prática de esportes. Durante o longo período em que a ponte ficou no escuro, a população decidiu se afastar do local, como medida de precaução.

Após esses episódios, o governo do Estado decidiu implantar um sistema de segurança 24 horas na ponte. No entanto, a medida não inibiu que os criminosos cometessem mais crimes.

Questionado sobre as investigações relacionadas aos furtos, o delegado-adjunto do Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Daniel Leão, disse que em fevereiro do ano passado, Maicon Colares, 19, e Ítalo Gomes, 20, foram presos pela equipe do órgão por furto qualificado, após retirarem fios condutores de energia da ponte Jornalista Phelippe Daou.

Na época, a dupla foi levada para a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro.. Neste momento, os dois permanecem à disposição da Justiça. “Naquele ano, a receptadora do material furtado foi indiciada após investigações. O processo tramita em segredo de Justiça na 8ª Vara Criminal da capital”, comentou o delegado.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), órgão responsável pela ponte, foi procurado para falar sobre os constantes furtos, mas não respondeu.

