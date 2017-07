Furtos de cabos deixam vários bairros de Manaus sem água neste domingo

Vândalos furtam cabos na Manaus Ambiental

A ação de vândalos, seguido de furto de cabos elétricos, na unidade de transferência do Núcleo 23 da Manaus Ambiental, na Zona Leste, deixou vários bairros sem água, na madrugada deste domingo (2). De acordo com a assessoria da empresa Manaus Ambiental,equipes trabalham desde às 5h da manhã para reparar os danos no sistema, assim que foi identificado o furto dos cabos.

A Manaus Ambiental explicou que a unidade Núcleo 23, além de reservatório, é uma estação de transferência e recebe água das unidades de captação da Ponta das Lages e Ponta do Ismael. A unidade atende 60 mil usuários nos bairros do Mutirão, Braga Mendes, Alfredo Nascimento, Amadeu Botelho, Vila Nova, Vila e Nossa Senhora de Fátima 1 e 2.

A previsão é que o abastecimento de água, na região afetada, seja restabelecido até o final da tarde deste domingo.

EM TEMPO

