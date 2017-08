Furto e roubo de cães intrigam a população de Manaus

Informações sobre o Shih-Tzu podem ser repassadas para os telefones 99126-2820 ou 98190-1509 – Fotos: Divulgação

Comuns nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, furtos e roubos de cachorros têm aumentado em Manaus. Organizações Não Governamentais (ONGs) voltadas aos animais no Amazonas registraram, em oito meses, seis crimes dessa natureza na capital. Segundo a vereadora e presidente da associação Proteção, Adoção e Tratamento Animal (Pata), Joana D’arc, esse tipo de situação tem aumentado na cidade. Ela alerta que, possivelmente, esses animais estão sendo negociados em sites ou redes sociais.

“Não sabemos se são quadrilhas ou fatos isolados. As pessoas que compram esses bichinhos em sites precisam tomar cuidado para não adquirir um produto fruto de crime”, ressaltou a vereadora.

Leia também: Cães e gatos encontrados em lixeira no Coroado não foram envenenados, aponta laudo

O delegado Samir Freire, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), informou que neste ano quase não houve registro de roubos e furtos de cachorros. “As pessoas têm medo de registrar essa situação. Pedimos que, se tiverem informações, podem vir aqui na delegacia, que nós iremos investigar”, destacou Freire.

Furto em residência

No dia 31 de julho deste ano, um grupo criminoso invadiu um apartamento no conjunto Ica Paraíba, na Zona Centro-Sul, e furtou a cachorra Nina, da raça maltês, de 3 anos, além de uma televisão, joias e notebook. “O crime aconteceu quando todo mundo foi trabalhar. Quando voltamos para casa, encontramos tudo revirado e levaram a Nina e alguns objetos”, disse a empresária Clarissa Melo, 35, que está oferecendo uma recompensa generosa para quem encontrar o animal de estimação. Quem tiver informações sobre a Nina pode repassar para os números 99245-9624 ou 98201-1287.

Informações sobre a maltês Nina podem ser repassadas para os números 99245-9624 ou 98201-1287

Roubo violento

Na segunda-feira (7), durante um passeio com o pequeno Chicó, da raça shih-tzu em uma avenida do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, uma idosa, de 60 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, viveu momentos de terror na mão de dois assaltantes. Segundo ela, durante o roubo, ela foi agredida pelos bandidos. “Estou traumatizada com essa situação. Eles me empurraram, caí no chão, e, como eu estava segurando a guia (corda) dele, desloquei meu dedo”, afirmou a idosa. Informações sobre o animal podem ser repassadas para os telefones 99126-2820 ou 9819-01509.

O cão da raça pitbull foi encontrado após intensa procura e donos tiveram de pagar recompensa por ele



Pagamento

No dia 17 de julho de 2017, um pit-bull de 5 meses foi furtado do quintal de uma casa, no Jesus Me Deu, na Zona Norte. A proprietária do animal, Helem Juliana, 21, afirmou que o cachorro foi recuperado após uma intensa procura pela capital e ainda teve que pagar R$ 200 pelo resgate dele.

Thiago Monteiro

EM TEMPO

Leia mais:

Galerias populares promovem evento de adoção de cães e gatos

Exposição de animais para adoção movimenta Galeria Espírito Santo no centro

Rapaz de 18 anos é preso por roubo e estupro no Educandos