Furacão deve chegar aos Estados Unidos com ventos de até 250 quilômetros por hora

O furacão Matthew, que está se dirigindo para o estado norte-americano da Flórida, deverá aumentar sua força quando atingir a costa dos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira (6). Em vez de se enquadrar na categoria 3, como vem ocorrendo com a sua passagem pelo arquipélago das Bahamas, no Caribe, o furacão pode passar para a categoria 4, o que pode significar ventos de até 250 quilômetros por hora. Em países do Caribe, 16 pessoas morreram por causa do furacão.

Cerca de 2 milhões de pessoas já abandonam suas casas no litoral dos estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, seguindo recomendações das autoridades. O governador da Flórida, Rick Scott, voltou a fazer um alerta à população sobre os perigos do furacão. “A tempestade já matou pessoas [em outros países], devemos tomar todas as providências para evitar que isso ocorra aqui também”, disse.

Hoje, mais de 2,5 mil voos foram cancelados em Miami (Flórida) e Atlanta (Geórgia). Para amanhã, está previsto o cancelamento de mais 1500 voos.

O deslocamento de pessoas do litoral para o interior está provocando engarrafamentos nas rodovias da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. Devido à grande procura por combustíveis, muitos postos de gasolina tiveram que fechar por falta do produto.

Supermercados situados em áreas que podem ser atingidas pelo furacão estão com prateleiras de alimentos vazias. A falta de alimentos se deve à grande procura por parte de moradores que procuram armazenar comida e água em casa.

José Romildo

Agência Brasil