Funkeiro diz não se orgulhar do seu maior sucesso: ‘Deu Onda’; veja clipe

Gabriel Paixão, mais conhecido como MC G15, afirmou não ter orgulho de cantar a letra cheia de palavrões de seu hit “Deu Onda”. No “Encontro” (Globo) desta quarta (11), ele contou que sonhou com o sucesso de uma versão mais light do funk e decidiu recriá-lo.

Na atração matinal, o trecho “Eu não preciso mais beber / E nem fumar maconha” virou “Eu não preciso mais beber / E não tenho vergonha”.

Para aproveitar a letra polêmica da música, uma das pautas do dia foi o uso de palavrões.

Felipe Andreoli disse nunca ter visto Fátima Bernardes, que está de férias, falar palavrão. Lair Rennó, então, deixou escapar o único insulto que sai da boca da apresentadora: “bodega”. Veja o clipe de ‘Deu Onda’:



Folhapress