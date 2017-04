Fundo Social municipal deve ser aprovado após análise da CCJ

Começou a tramitar em regime de urgência na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o projeto de lei nº 084/2017 do Executivo municipal que cria o Fundo Social de Solidariedade (FSS) da capital. A mensagem foi deliberada, nesta terça-feira (4), em plenário e enviada imediatamente para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, juntamente com outros três projetos do Executivo.

O Fundo Social tem como objetivo financiar programas e ações, para alcançar e proteger os direitos fundamentais de crianças com câncer e de todos aqueles em situação de vulnerabilidade, mesmo temporária. Pretende também propor diretrizes, buscar financiamento de programas e ações para solução de problemas de relevante alcance social, permanentes, crônicos ou de natureza temporária e cíclica, e ainda, promover outros atos de natureza social na área urbana e rural de Manaus.

Por evidência, o FSS atuará conjuntamente com os demais órgãos da administração municipal, em complemento às suas respectivas competências, sem prejuízo do seu foco principal, que é o de buscar recursos na iniciativa privada com maior eficiência, muito em decorrência do seu modelo estrutural e da sua própria natureza jurídica.

De acordo com o líder do prefeito na casa, vereador Marcel Alexandre (PMDB), o fundo será constituído com recursos provenientes do produto resultante de cinco décimos por cento (0,5%), sobre os valores de pagamentos realizados pela prefeitura relativos ao fornecimento de bens, serviços e construção de obras, com exceção dos atingidos por meio de convênios com Estado ou União.

“Servirá para ajudar no grande e surpreendente fator negativo que a doença tem sobre a criança. O câncer está aparecendo nas estatísticas como o mal do século, atingindo não apenas os adultos, mas as crianças e desafiando a comunidade científica. Então, Manaus dá um grande passo com relação a isso”, enfatizou.

A instituição será composta por um Conselho Gestor, Conselho Consultivo e uma Diretoria Executiva. A presidência do Fundo Social de Solidariedade será exercida pelo presidente do Conselho Gestor, com apoio de um vice-presidente, ambos designados pelo prefeito para o desempenho de função de caráter político-representativa, consultiva e deliberativa.

Rito na CCJ

O presidente da CCJ, vereador Joelson Silva (PSC) explicou que vai enviar a matéria para análise pela Procuradoria-Geral da casa, que terá um dia para emitir o parecer. Retornando à comissão, ele vai nomear um relator que terá um dia ou uma sessão plenário para emitir seu parecer. E em um eventual relatório favorável, o projeto vai à votação com todos os vereadores.

Joelson ressalta a importância da criação deste fundo, uma vez que já existe entidade semelhante em outros Estados. “Vejo como mais uma ferramenta importante para crianças. Sou favorável e entendo que é mais uma porta que se abre no intuito de arrecadar recursos para ser investido em algo bastante importante. Todo o instrumento que pode captar soluções em uma causa nobre é importante”, frisou.

O vereador Cláudio Proença (PR), que é oposição na casa, também apoiou a iniciativa da prefeitura de criar o fundo. “Algo de grande relevância. Quando a prefeitura procura olhar com carinho fraterno esses pais que tem seus filhos acometidos de uma doença avassaladora, é muito importante que tenha isso. Me deixa alegre fazer parte do Parlamento porque estou participando de algo de grande valor”, disse.

Conselho Alimentar

Outro projeto do Executivo deliberado em regime de urgência é o de nº 083/2017, que institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsean), com o caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, constituindo-se em espaço de articulação entre o município e a sociedade civil para formulação de diretrizes para políticas e ações na segurança alimentícia.

“É um programa no sentido de melhorar a qualidade de vida do cidadão, pois sabemos que a saúde começa na alimentação. O município vai ter um conselho que vai fiscalizar e conversar com as entidades e empresas que fornecem alimento, visando a garantia da preservação e direito do ser humano”.

Deliberado em rito normal, outros dois projetos do Executivo, o de nº 085/2017, que altera o parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 946, de 20 de janeiro de 2006 e esclarece o custeio do quadro de pessoal do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), transferido para Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Por último, o de nº 086/2017, que estabelece na primeira semana do mês de agosto de cada ano, a “Semana do Bebê Manauara”.

De acordo com a proposta, a Semana do Bebê servirá para se pensar e avaliar as condições sociais, educacionais e de saúde que o município oferece aos recém-nascidos que nascem na cidade, e com essa avaliação, melhorar os serviços. O projeto determina que atividades alusivas serão planejadas e organizadas pelo Comitê Gestor Municipal da Primeira Infância Manauara e demais representantes das Secretarias Municipais de Educação (Semed), de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), de Saúde (Semsa), e da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).

Diogo Dias

EM TEMPO