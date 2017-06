Fundo de cooperação para mídia do Brics terá aporte de US$ 1 milhão

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua anunciou que investirá US$ 1 milhão – Reprodução/Twitter

Durante o segundo Fórum de Mídia do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a agência de notícias estatal chinesa Xinhua anunciou que investirá US$ 1 milhão para estabelecer um fundo com o objetivo de promover a cooperação entre os veículos de comunicação dos países do grupo. O anúncio foi feito pelo presidente da Xinhua, Cai Mingzhao.

Ao final dos dois dias de evento, que terminou nesta quinta-feira (8) em Pequim, foi lançado um plano de ação para fortalecimento da cooperação entre a imprensa dos países do Brics. Entre os itens acordados estão a expansão dos campos de cooperação entre as organizações de mídia do Brics, o desenvolvimento em conjunto da mídia digital entre os países do bloco, o fornecimento em conjunto de serviços de informações financeiras e o fortalecimento da responsabilidade social da imprensa.

“O fundo será usado para facilitar a implementação do plano de ação para que os países do Brics fortaleçam a cooperação da mídia”, disse Cai Mingzhao, que também é presidente executivo do Fórum de Mídia do Brics.

A 9ª Cúpula do Brics ocorrerá entre os dias 3 e 5 de setembro em Xiamen, cidade de 3,8 milhões de habitantes situada na província de Fujian, na Costa Sudeste da China. Segundo o governo chinês, a próxima cúpula tem como um dos objetivos aprofundar a cooperação pragmática entre os países-membros e fortalecer a governança para fazer frente aos desafios globais.

Ana Cristina Campos

Agência Brasil