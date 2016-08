Fundador do CIEC, Orígenes Martins, morre aos 89 anos

O professor Orígenes Angelitino Martins, 89, faleceu na tarde desta sexta-feira (26), vítima de complicações de uma neoplasia hematológica. Ele foi o fundador do Centro Integrado de Educação Christus (CIEC) e do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa).

Grande personalidade da educação no Estado, Orígenes sempre esteve envolvido com projetos de incentivo à área e foi responsável pela formação intelectual de várias gerações de amazonenses. O neto mais velho, Marcus Martins, destacou que seu avô batalhou bastante para conquistar suas coisas, além de estar sempre preocupado em ajudar as pessoas.

“Ele foi uma pessoa extraordinária. Sempre fez as coisas pensando em ajudar os outros. Começou pobre e conseguiu construir uma instituição com muito trabalho e esforço. Realizou o sonho de ter uma escola, escreveu livros, viajou o mundo. Mas sempre ajudou muita gente, ele cumpriu sua missão”, ressaltou.

Orígenes Martins foi autor de livros, autobiográficos e de fotografias com cenários amazônicos, também lecionou no Instituto de Educação do Amazonas (IEA) e atuou como secretário estadual de Educação, no período de 15 de março de 1991 a 3 de novembro de 1992.

Em relação à família, Marcus destaca a importância de sua figura para todos. “Sempre foi o nosso norte, típico patriarca, centro de tudo que vivemos. Era alguém preocupado em manter a família unida. Todos nós nos orgulhamos muito dele”, declarou.

O velório de Orígenes Angelitino Martins aconteceu no Palácio Rio Negro, localizado na avenida 7 de Setembro, Centro, e o sepultamento foi no final da tarde, no cemitério São João Batista, na avenida Boulevard Álvaro Maia.

Por Manoela Moura