Fundação estadual busca ações para fortalecer e valorizar povos indígenas

Desde a sua criação, há pouco mais de um ano, a Fundação Estadual do Índio do Amazonas (FEI-AM) vem realizando articulações com instituições de diversas esferas para tentar consolidar e fortalecer os movimentos indígenas do Estado. Ainda este ano, a fundação pretende reunir mais de 2 mil lideranças para discutir ações efetivas que possam beneficiar, de fato, as 65 etnias existentes na região.

“O nosso interesse é organizar as comunidades indígenas. Unificar as ideias para que possamos avançar. Essa distância entre os povos e a FEI será brevemente diminuída. Após a eleição, em agosto, estaremos promovendo o primeiro Fórum Estadual Indígena, juntamente com o dos parlamentares, para retomar o fortalecimento do nosso povo. Pretendemos também criar a associação parlamentar indígena para unir forças e ajudar no que for preciso sobre os interesses da comunidade. Procuramos nos inserir no contexto social. Temos muitas dificuldades, mas que serão vencidas”, disse o presidente da FEI,

Raimundo Atroari.

O titular da secretaria destacou que, neste momento, é necessário iniciar um diálogo aberto e construtivo com as comunidades. Para que esse processo aconteça, a ideia do gestor é executar um senso que possa identificar a quantidade de indígenas existentes no Amazonas e suas respectivas etnias. Ele acredita que, hoje, cerca de 50% da população do Estado seja de índios.

Sobre as ações já realizadas pela fundação, que recentemente foram questionadas por um grupo supostamente de índios, Atroari destaca que desde janeiro, a entidade vem trabalhando, apesar dos recursos limitados, para incentivar as manifestações culturais e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades indígenas.

Gerson Freitas

