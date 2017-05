Fundação de Apoio Dr Thomas terá semana de atividades para idosos

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, em 15 de junho, a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), realizará uma programação de atividades começando no dia 7 e seguindo até 23 de junho em prol da campanha “Combate a Violência na Família”.

O tema foi escolhido pelo Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). A data foi instituída em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa.

Só em Manaus, mais de 120 mil idosos fazem parte das estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE). Por isso, com o intuito de conscientizar sobre a existência da violência contra esses idosos, a FDT aderiu ao tema e vai levar até as famílias, por meio de várias atividades, o conhecimento sobre o assunto, disseminando a ideia de que não se trata de algo normal do cotidiano.

Segundo Ivone Azevedo, delegada da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), o grande vilão da violência contra essa população é a perturbação, seguida por crimes contra a honra como injúria, calúnia e difamação até a apropriação de bens materiais. “A DECCI é uma delegacia especializada em crimes contra o idoso no âmbito familiar e trabalha com a proteção e o exercício dos seus direitos em situações onde a agressão parte de dentro da família. Nesses casos, a denúncia pode vir de observadores de fora como vizinhos, ou até mesmo do próprio idoso” afirmou Ivone.

Todo tipo de violência deve ser denunciada. Para isso, o Disque 100 funciona 24 horas por dia, recolhendo denúncias. Trata-se de um serviço gratuito e a identidade de quem denuncia é preservada. Denúncias também podem ser feitas pelo Disque 165 (PADI) ou pelo (92) 3214-5800 Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso.

“A violência contra a pessoa idosa é uma violação dos direitos humanos e deve ser tratada como tal, pois pode provocar danos físicos e psicológicos, expondo o idoso a doenças e levando até mesmo ao isolamento da sociedade. O objetivo da Fundação ao realizar essa campanha é levar o conhecimento sobre o assunto até as famílias de Manaus, conscientizando o maior número de pessoas”, declarou a diretora presidente da FDT, Martha Moutinho.

Com informações da assessoria