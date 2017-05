Fundação Alfredo da Matta inaugura serviço de fototerapia

O serviço de fototerapia da Fundação Alfredo da Matta (FUAM) foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira (22), pelo secretário de estado de saúde (Susam), Vander Alves, e pelo diretor presidente da instituição, Helder Cavalcante. O novo serviço, que já entrou em funcionamento, irá beneficiar pacientes em tratamento de psoríase, vitiligo e outras doenças dermatológicas.

O secretário fez questão de destacar que este serviço faz parte de um plano de melhoria da rede estadual de saúde. “Nossa missão é melhorar, a cada dia, os serviços para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Amazonas e a fototerapia é mais um serviço ofertado a população que dele precisar”.

O diretor presidente da Fundação Alfredo da Matta informou que a compra dos equipamentos de Fototerapia foi possível graças a uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) que através do Programa de Apoio à Consolidação das Instituições Estaduais de Ensino e/ou Pesquisa – Pró-Estado, financiou o projeto de pesquisa intitulado “Implantação dos Serviços de Fototerapia da Fundação Alfredo da Matta”, coordenado pela diretora de ensino e pesquisa, Mônica Santos”.

O diretor presidente explicou que a utilização do tratamento de fototerapia é benéfica para o paciente por evitar o uso de medicações tópicas e para o estado por possibilitar a redução de custos com outros tratamentos. Ele utilizou como exemplo a psoríase, doença inflamatória crônica, que atinge cerca de 2 a 3% da população mundial acometendo a pele e as articulações. O tratamento tópico é recomendado em praticamente todos os casos da doença. “Nesse caso a aplicação da Fototerapia pode poupar o uso de medicamentos sistêmicos, diminuindo custos e também os efeitos adversos oriundos do uso de medicamentos”, disse.

Após a inauguração o secretário realizou uma visita técnica às dependências da unidade para conhecer de perto o funcionamento da Fundação, passando tanto pelos setores administrativos quanto pelos setores os que ofertam serviços de assistência direta ao paciente, como laboratório, centro cirúrgico, fisioterapia, gerencia de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros.

O diretor presidente da Fuam, fez questão de a presentar o trabalho contínuo de combate e controle da Hanseníase, que já apresentou bom resultado tirando Estado do Amazonas do 1º lugar para o 18º em número de casos no país. “Hoje graças as parcerias com a Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal de Manaus, Secretaria de Ação Social, o trabalho de busca ativa e tratamento vem seguindo de forma positiva. Nos últimos anos a doença passou de 75,5 casos por 100 mil habitantes em 1990 para 10,46 casos para cada grupo de 100 mil habitantes em 2016”, explicou Helder Cavalcante.

