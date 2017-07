Funcionários são feitos de reféns por falso faxineiro em loja no Centro de Manaus

O homem tentou enganar os PMs, mas foi preso em flagrante – Divulgação/PM-AM

Alex Ramos da Cruz, 29, foi preso, na noite desta segunda-feira (3), após render funcionários de uma loja de créditos e fazê-los de refém. O crime aconteceu na rua Guilherme Moreira, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O homem ainda usou um disfarce de faxineiro para tentar fugir da polícia, mas acabou sendo preso em flagrante.

De acordo com a polícia, o homem entrou na empresa e fez três funcionários de reféns. “Os PMs foram acionados para o local após uma testemunha denunciar o caso. Quando chegamos no endereço, notamos que não havia sinais visíveis de um assalto com reféns, pois a loja aparentava estar vazia. No entanto, montamos campana no local e decidimos entrar. Na primeira sala estava tudo seguro. No entanto, quando a equipe se preparava para entrar na próxima sala, um homem saiu com as mãos na cabeça e segurando um saco de lixo. Ele dizia ser faxineiro”, informou um PM.

Ainda de acordo com o policial, o homem foi detido e algemado para não oferecer riscos até que as equipes, que realizavam buscas no imóvel, tivessem total certeza de que ele era vítima ao invés de criminoso. “Em varredura nos outros setores da loja nós localizamos as três vítimas, que foram feitas de reféns pelo falso faxineiro. Elas estavam em estado de choque”, acrescentou o soldado.

Após ser reconhecido e denunciado pelas vítimas, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado. Com ele a polícia apreendeu um revólver modelo BDA, de calibre 380 e fabricação Belga, oito munições, quatro celulares, joias e cerca de R$ 30.

