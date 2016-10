Funcionários reagem e frustram assalto em loja de celulares, em Parintins

Três homens, armados de terçados e facas, tentaram assaltar no final da tarde desta terça-feira (11) um estabelecimento comercial, no Centro da cidade de Parintins (369 quilômetros da capital). O trio teve o assalto frustrado por funcionários do local.

Quando os homens anunciaram o assalto, os funcionários do estabelecimento – uma loja de celulares – reagiram e travaram luta corporal com os acusados que fugiram a pé.

Poucas horas depois, uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do sargento Alciberto Pontes, prendeu Adriano da Silva Nogueira, 20, e apreendeu um adolescente de 17 anos.

Em poder da dupla, a PM apreendeu as armas utilizadas na tentativa de assalto. Os dois estavam escondidos dentro do forro de uma escola da rede estadual de ensino, a um quarteirão da loja que tentaram assaltar.

O terceiro integrante do grupo continua foragido. Ele foi atingido no braço por um golpe de machado desferido por um dos funcionários da loja e, mesmo ferido, conseguiu fugir do local. Segundo a Polícia Militar, o homem não deu entrada em nenhum hospital da cidade.

O menor já está à disposição da justiça e o outro acusado, maior de idade, será encaminhado para o presídio local.

Tadeu de Souza

Correspondente GRN